تعز.. اجتماع يناقش سبل توفير الخدمات الاساسية خلال ايام عيد الأضحى

عقدت السلطة المحلية بمحافظة تعز، اليوم الاثنين، اجتماعا لمدراء المكاتب الخدمية وعدد من مدراء مديريات المدينة لمناقشة سبل توفير الخدمات الاساسية خلال ايام عيد الاضحي المبارك. وبحسب وكالة "سبأ" شدد الاجتماع الذي رأسه وكيل أول المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي بحضور الوكيل المساعد للشؤون الفنية المهندس مهيب الحكيمي ،على توفير الخدمات الاساسية والخدمية للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك. واستعرض الاجتماع تقارير لمدراء المديريات ومدير عام مكتب النظافة والتحسين ومكتب الاشغال والمرور والمياه والصناعة والتجارة ،عن خطط العمل لتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين بالمدينة والمديريات. بدوره أشار مدير عام شرطة المحافظة، العميد منصور الاكحلي، الى ان الاجهزة الامنية تبذل جهودا مكثفة لتحسين مستوى الاداء الأمني وضبط مرتكبي الجرائم وفق خطة الإنتشار الامني خلال عيد الاضحي المبارك في مركز المحافظة والمديريات..داعياً الجميع الى التعاون مع الاجهزه الامنية في تثبيت الأمن والاستقرار بالمحافظة. وتمخض الاجتماع عن إقرار تشكيل غرفة عمليات لمتابعة لمتابعة سير عملية النظافة والتخفيف من ازدحام خطوط السير برئاسة مكتب الاشغال والنظافة والتحسين وشرطة السير والصناعة والتجارة تحت إشراف الوكيل المساعد للشؤون الفنية.

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