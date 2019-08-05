محافظ شبوة یفتتح مبنى توسعة وحدة علاج الأورام بالمحافظة

دشن محافظ شبوة محمد صالح بن عدیو، الیوم، افتتاح مشروع توسعة مبنى وحدة علاج الأورام السرطانیة بالمحافظة بتكلفة اجمالیة

بلغت سبعة عشر ملیون ریال وبتمویل من شركة إنماء للتطویر العقاري المحدودة (بعدن ).

وطاف المحافظ بمكونات المشروع والذي تم تخصیصه للإدارة والمختبرات وصالة للاجتماعات..مثنیا على مبادرة الشركة ودعمها

باضافة هذا المكون الجدید لمبنى الوحدة.

ً باهمیة اضافة هذا الجهاز الطبي

كما دشن المحافظ عمل أول جهاز ( الماموجرام )للفحص المبكر عن سرطان الثدي بالوحدة..منوها

الحدیث للوحدة واسهاماته في تحسین خدماتها الطبیة والعلاجیة والتشخیصیة للمرضى .

ً خلال لقائه بقیادة وكوادر الوحدة ،

وتعرف محافظ شبوة على عمل مختلف أقسامها التخصصیة ، واطمئن على حالة المرضى فیها..مثمنا

تضافر كافة الجهود الرسمیة والخیریة التي دعمت واسهمت في إقامتها..منوها بحاجة المحافظة لهذه الوحدة التخصصیة الهامة ودورها

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في خدمة مرضى السرطان ورفع عنهم تكالیف علاجاته الباهظة الثمن والتخفیف من معاناة سفرهم من أجل الحصول علیها..مشیدا

بكفاءة ومهنیة الكوادر الصحیة العاملة فیها.

واشار المدیر التنفیذي للوحدة الدكتور صالح المصواع ونائبه الدكتور على باوهال ، الى نوعیة الخدمات الطبیة والعلاجیة التي تقدمها

للمرضى..موضحین بان عدد الحالات المسجلة فیها بلغت ألف ومائة وتسعة وأربعین حالة منذ تأسیسها في العام 2013م، منها أربعمائة

وتسعة وستین حالة مترددة للعلاج والفحص فیها ، فیما بلغ عدد الوفیات منها ثمانین حالة كان آخرها لرجل في السبعین من العمر قبل

ثلاثة أیام ، واصغر حالة مصابة تم تسجیلها في شهر أبریل من العام الجاري لطفل یبلغ من العمر تسعة اشهر.

واستعرضا نوعیة الأجهزة التقنیة الحدیثة التي تعمل بها الوحدة ومنها وحدة معالجة الحقن ،واجهزة التشخیص الدقیقة للكشف عن الاورام

والفحوصات الفیروسیة والكیماویة والهرمونیة و الانزیمیة ، ومؤشرات الذبحة الصدریة ، ووظائف الكلى ، وأفاد بحصول المریض على

هذه الفحوصات والتشخیصات خلال ساعات قلیلة بدلا من ارسلها الى العاصمة صنعاء وانتظار نتائجها لأیام .