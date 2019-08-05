بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مستشفي المكلا تتسلم ادوية مرضي الثلاسيميا

دشن مكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت ومستشفى المكلا للأمومة والطفولة صباح اليوم الاثنين الموافق 5 اغسطس الدفعة الثانية من أدوية مرضى الثلاسيميا والدم الوراثية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبرعاية كريمة من محافظ المحافظة اللواء الركن فرج سالمين البحسني .

وافتتح التدشين وكيل المحافظة للشؤون الفنية الاستاذ محمد العمودي و مدير مكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري وممثلي إدارة مستشفى المكلا للأمومة والطفولة الاستاذ سالم عمر باحسين نائب المدير للشؤون الفنية بالمستشفى و الاستاذ عبدالعزيز باحشوان نائب المدير للشؤون الإدارية و الدكتور طلال باهبري مدير التموين الطبي بالمستشفى .

واحتوت الدفعة الثانية من الأدوية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة على أدوية لمرضى الثلاسيميا إضافة لعدد من الأدوية المختلفة لمرضى القلب وكمية من " قِرب الدم " وتنقسم الشحنة إلى جزئين إحداهما لمستشفى المكلا للأمومة والطفولة والجزء الآخر لمستشفى ابن سينا .

ويأتي هذا الدعم ضمن سلسلة من الدعومات التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة في الجانب الصحي بساحل حضرموت وهي الدفعة الثانية من عدة دفعات أخرى بالمستقبل القريب في الجانب الصحي والإغاثي .

وتقدمت إدارة مستشفى المكلا للأمومة والطفولة ومكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت بجزيل الشكر والامتنان لمركز الملك سلمان للإغاثة وفريق الشؤون المدنية بالقوات السعودية بالمكلا على دعمهم و جهودهم التي يبذلوها في دعم الجانب الصحي بحضرموت.