شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : قصف مطار سعودي قبل قليل .. وهذا ما حدث ‘‘تفاصيل’’ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - زعمت مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الاثنين، شن عمليات جوية واسعة على مطارات وأهداف عسكرية سعودية.

وقال متحدث قوات الحوثيين في منشور له على فيسبوك ، وتابعه محرر “المشهد اليمني”: ” إن سلاح الجو المسير نفذ عمليات واسعة على مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية ومطار نجران بطائرات قاصف”.

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وأضاف يحيى سريع: أن “العملية الأولى استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار في مطار نجران وكانت الإصابة مباشرة وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار”.

وأكد أن “العملية الثانية استهدفت مواقع عسكرية مهمة وحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعسير وكانت الإصابة دقيقة”.

وتابع سريع بالقول إن “العملية الثالثة استهدفت مرابض الطائرات وأهدافا أخرى في مطار أبها الدولي وأصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار”.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الحوثيون، استهداف مطارين وقاعدة جوية داخل السعودية. في عملية مشتركة واسعة .

وكان زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، توعد السعودية في خطاب له مساء أمس، بضربات موجعة وتوسيع دائرة الاستهداف .

ولم يصدر عن التحالف العربي أي تعليق رسمي على مزاعم الحوثيين حتى هذه اللحظة.