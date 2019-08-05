مركز الملك سلمان يوزع كسوة العيد على أطفال النازحين بمأرب والجوف

ضمن مشروع كساء الذي ينفذه مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية، عبر مؤسسة صلة للتنمية تحت شعار (فرحتكم فرحتنا)، وزع اليوم المركز، كسوة العيد لعدد 3300 طفل وطفلة من 1100 اسرة نازحة في محافظتي مأرب والجوف،

وخلال عملية التوزيع اشاد وكيل محافظة الجوف يحيى عليان الى اهمية هذه المبادرة التي تهدف الى رسم الفرحة في شفاه الاطفال من الاسر النازحة في ظل ظروف نزوح ومعيشية واقتصادية صعبة تمر بها الاسر اليمنية النازحة وغير النازحة بسبب الانقلاب الاسود والحرب الظالمة التي شنتها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران بنفس طائفي سلالي ومشروع ودعم ايراني.

واشار عليان الى ان هذا الشروع يأتي في اطار العديد من المشاريع الانسانية التي لها الاثر الكبير لمركز الملك سلمان والايادي البيضاء لقيادة وشعب المملكة العربية الشقيقة تجاه اشقائهم في اليمن.

وكان منسق المشروع في مؤسسة صلة علي غلاب قد اشار الى ان مشروع كساء يتضمن بدلة من قطعتين ولعبة لكل طفل وطفلة مستهدف وتشمل الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والايتام، والاسر النازحة الاشد احتياجا..لافتاً الى ان المشروه يستهدف 1500 طفل وطفلة في محافظة مأرب و1800 طفل وطفلة في محافظة الجوف بمعدل ثلاثة اطفال من كل اسرة بهدف المساهمة في ادخال البسمة والسرور الى شفاه الاطفال في الاسر المستهدفة.