حجة.. قوات الجيش تستعيد مواقع استراتيجية في مديرية حرض

تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، من تحرير مواقع استراتيجية شرق مدينة حرض في محافظة حجة، شمالي غرب البلاد.

وبحسب موقع "26 سبتمبر" حررت قوات الجيش، سلسلة جبل “مبعوثة”، الاستراتيجية المطلة على سوق المزرق شرق مديرية حرض شمالي المحافظة، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، التي لاذت بالفرار.

وساندت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، قوات الجيش في الهجوم، واستهدفت مواقع وتعزيزات المليشيا القادمة إلى منطقة المواجهات.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا المتمردة، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.