مؤسسة خليفة بن زايد تعيد بناء وترميم مركز شرطة حديبو بسقطرى

نفذت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الأنسانية بناء مركز شرطة الشامل حديبو عاصمة محافظة سقطرى. وسيتم تزويد المركز بالاضافة الى أعمال البناء والصيانة، بالاجهزة الامنية الحديثة التي تساعد منتسبي الشرطة في عملية التواصل والتحري واكتشاف الجريمة. ويعتبر مركز شرطة حديبوه الشامل من الاجهزة الامنية الاكثر فاعلية في سقطرى والذي شهد دعم كبير من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية في إطار جهودها الرامية إلى تطوير منظومة الامن العام للأرخبيل بشكل عام.

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