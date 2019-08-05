مسلح حوثي يقدم على قتل والده في الحيمة الداخلية بصنعاء

أقدم أحد مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية الحيمة الداخلية غرب صنعاء على قتل والده، بعد عودته من جبهات القتال مع المليشيات الحوثي.

وقالت مصادر محلية، أن المدعو "احمد منصر النزاري" أحد مسلحي المليشيا الحوثية من أهالي قرية الجمالة بالحيمة الداخلية أقدم على قتل والده أثناء تناولهم العشاء يوم قبل أمس السبت.

وأفادت المصادر أن المدعو "راجح" يعمل مع المليشيا الحوثية منذ سيطرة المليشيات الحوثية على العاصمة صنعاء واثناء عودته من جبهات القتال، بجبهة نهم شرق صنعاء، باشر والده بإطلاق النار عليه وأرداه قتيلا على الفور.

ورفضت مليشيا الحوثي الإرهابية تسليم القاتل لأي طرف، بعد أن قامت بالتحفظ عليه واخفائه في مركز المديرية في ظل مطالبة والد المجني عليه وجد القاتل بالقصاص من حفيده ودفن القاتل مع أبيه في وقت واحد .

يذكر أن الحادثة ليست الأولى من نوعها، فسبقتها حالات عديدة، قتل الاباء في مناطق سيطرة المليشيات لمقاتلين بعد عودتهم من جبهات القتال مع المليشيات الإجرامية.