الكويت تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات لوقف الأعمال الإرهابية الحوثية

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن استنكاره حوادث التفجير التي قامت بها الميليشيات الحوثية والتي استهدفت معسكر الجلاء ومركزا للشرطة في عدن وأسفرت عن قتل عدد من العسكريين.

ودعا المجلس، اليوم الإثنين، آب 05، 2019، المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات لوقف الأعمال الإرهابية للميليشيات الحوثية.

وأسفر الهجوم الحوثي على معسكر الجلاء في عدن عن مقتل وإصابة العشرات من الجنود والمواطنين.

ولاقى الهجوم الحوثي في عدن إدانات محلية ودولية على نطاق واسع.