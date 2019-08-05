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الكويت تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات لوقف الأعمال الإرهابية الحوثية

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أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن استنكاره حوادث التفجير التي قامت بها الميليشيات الحوثية والتي استهدفت معسكر الجلاء ومركزا للشرطة في عدن وأسفرت عن قتل عدد من العسكريين.

ودعا المجلس، اليوم الإثنين، آب 05، 2019، المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات لوقف الأعمال الإرهابية للميليشيات الحوثية.

وأسفر الهجوم الحوثي على معسكر الجلاء في عدن عن مقتل وإصابة العشرات من الجنود والمواطنين.

ولاقى الهجوم الحوثي في عدن إدانات محلية ودولية على نطاق واسع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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