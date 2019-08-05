عدن.. توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة التعليم الفني ومصلحة خفر السواحل

وقعت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، اليوم ، في العاصمة المؤقتة عدن ، مع مصلحة خفر السواحل اليمنية ، اتفاقية تعاون مشترك في مجال التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات والمعلومات التخصصية.

وبحسب وكالة "سبأ" تتضمن الإتفاقية التي وقعها عن الوزارة، نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني ، عبدربه المحولي، وعن المصلحة وكيل مصلحة خفر السواحل العميد مسعد أسعد ، رفع وتحسين مستوى العملية التعليمية والتدريبية بالمعهد التقني البحري ، وتطوير وتحديث البرامج والمناهج والتجهيزات اللازمة للمعهد ، وتوفير تدريب ملائم للعاملين في مصلحة خفر السواحل ، وتوفير فرص عمل لخريجي المعهد ، ورفد الوزارة بالخبرات الفنية والوسائل التعليمية للمعهد .

وعقب التوقيع، أوضح المحولي ، أهمية هذه الاتفاقية التي تهدف الى تبادل الخبرات المشتركة بين كوادر ومؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني ومصلحة خفر السواحل ، وتعزيز المعرفة العلمية وربط مخرجات التعليم الفني والمهني بجهات العمل والتوظيف ذات العلاقة في تخصصاتهم ..مؤكدا بان الوزارة ستقدم التسهيلات اللازمة في فتح الورش والمختبرات اللازمة لاقامة الدورات التطويرية لخفر السواحل .

من جانبه أكد وكيل مصلحة خفر السواحل ،ان المصلحة ومنذ تأسيسها استطاعت بان تستوعب عدد من الكودر المؤهلة في مختلف التخصصات من فنيين ومهندسين ،وتعمل المصلحة على تطوير المناهج التعليمية في المعهد البحري بما يواكب التطور والمعايير الحديثة.