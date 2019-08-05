"خالد شيبة" يكشف أسرار إيقاف عبد الله صالح لاستثمارات ساويرس بالجزر اليمنية

قال خالد شيبة، ممثل الجالية اليمنية في مصر، عن تفاصيل الصفقة المصرية التي أفسدها الرئيس السابق علي عبد الله صالح لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، في أثاء حكم صالح لليمن.

وأكد شيبة، الذي كان شاهدًا على الواقعة، أن ساويرس أراد استغلال جزيرة "كمران" اليمنية لمدة 20 عام، مقابل أن يطورها ويقيم بها مطار دولي، ووافق على الصفقة رئيس الوزراء اليمني آنذاك.

وأضاف ممثل الجالية اليمنية في مصر، أن ما عرقل الصفقة هو طلبات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بأن يكون أحمد علي عبد الله صالح شريك في الصفقة، وأن يختار صالح وأعوانه العمالة الخاصة بالمشروع، وأن يختاروا شركة الأمن الخاصة بالمشروع، وعندما رفض ساويرس وطلب أن لا توضع قيود على وقت استغلاله للجزيرة توقف المشروع.