التحالف: هجوم عدن يؤكد التنسيق بين مليشيا الحوثي وداعش

قالت تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن الميليشيات الحوثية تعمدت استهداف المستشفيات وسائر البنى التحتية في المحافظات اليمنية.

وأكد ناطق التحالف، العقيد تركي المالكي، وجود استهداف ممنهج ومستمر من ميليشيات الحوثي ضد قبائل آل ثابت اليمنية.

وأسفر القصف الحوثي لسوق في مديرية قطابر بمحافظة صعدة، الأسبوع الماضي، عن مقتل وإصابة العشرات من المواطنين.

وحينها أكدت مصادر قبلية ان القصف الحوثي تم بصواريخ كاتويشا.

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وأدان المالكي بشدة استهداف المليشيا لسوق آل ثابت في قطابر بصعدة.

وأكد أن التحالف يعمل مع الشركاء لتفكيك الشبكات الإرهابية في اليمن.

وفي سياق متصل، أكد المالكي أن ميليشيات الحوثي أطلقت خلال الفترة الأخيرة 11 طائرة مسيرة تم اعتراضها في الأجواء اليمنية والسعودية.

وحول تفجيرات عدن، قال المالكي إن هجوم عدن المتزامن بين تنظيم #داعش و #مليشيا_الحوثي يؤكد التنسيق بين التنظيمين.