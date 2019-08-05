- كمال البعداني يروي التفاصيل الكاملة لما حدث اليوم في شارع الزبيري وسط العاصمة صنعاء؟

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عدن - ياسمين التهامي -

قبل ظهر هذا اليوم وامام المستشفى المغربي في شارع الزبيري بصنعاء قام ثلاثة من الشباب كانوا يستقلون دراجة نارية بايقاف سيارة كورولا تحمل لوحة مكتوب عليها ( مؤقت عدن ) . يقودها رجل بالخمسينات من عمره من اابناء الصبيحة بمحافظة لحج وكان بجانبه شاب صغير . طلب منه الشباب ابراز هويته ثم بدأوا يتلفظون عليه بالفاظ جارحة وينذروه بضرورة مغادرة صنعاء بينما لاذ هو بالصمت . ماهي الا دقائق قليلة حتى تجمع الناس ولما عرفوا بالموضوع انهالوا على الشباب بالضرب والشتم فقام احد الشبان الثلاثة وكان يحمل معه آلي قام باطلاق الرصاص في الجو فتفرق الناس وهرب الشبان الثلاثة واخذ الناس يعتذرون للرجل فهذا يقبل راسه وهذا يهدى ابنه.. تاثر الرجل من الموقف فذرفت والله عيناه بالدموع واخذ يقول نحنا هناك )حيوانات حيوانات) فقال احد الشياب لاتقلش هذا الكلام يا ابني والله انكم رجال ابناء الرجال والحيوانات والسفهان موجودين بكل مكان مثل حقنا هوذا الثلاثة . فضحك الرجل واراد ان يقبل راس الشايب فرقض الشايب وكان يقول يا عيباه يا عيباه انتم هنا فوق روسنا وهذه بلادكم . وصلت سيارة شرطة مع نهاية الموقف فاستفسروا عن الذي حصل فقال لهم الرجل انا يمني من لحج وهذه بطاقتي وانا طلعت قبل اربعة ايام مع زوجتي وابني نراجع طبيب القلب المعروف ( ........) وانا اتردد عليه دائما . ومعي هنا اقارب ساكنين من اولاد عمي .. ضحك الضابط وقال له يا اخي انا عارف انك يمني ولم اسألك ليش جيت هذه بلادك . لكن قل لي هل شلوا عليك حاجة او شي ؟ فاجابهم بالنفي . سأل الضابط الى اين اتجهوا الشباب فاشار له الناس بذلك .. انا لم اشاهد الشباب فقد وصلت بعد ان هربوا . وبقية التفاصيل اخبرني بها صاحب السيارة بعد تعارفنا وقال لي اول مرة يحصل معي هذا الموقف يمكن على شان اللي يحصل في عدن . والله ان الحرمة حقي بكت يوم امس وهي تشوف المناظر في عدن وقالت هؤلاء وحوحش ماهمش بني آدم . فقلت له يا اخي الوحوش موجودين بكل مكان مثلما قال لك الشايب .. فقال لي لالا شوف هنا الناس اقسم بالله لولا ان واحد اطلق النار كان الناس قتلوا عارهم .. ضحكت من كلامه وقلت له اسمح لي انشر هذا هذا الكلام فقال نعم لكن ارجوك لا تذكر اسمي ... سلام الله على القيم والاخلاق سلام الله على صنعاء

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- كمال البعداني يروي التفاصيل الكاملة لما حدث اليوم في شارع الزبيري وسط العاصمة صنعاء؟



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* من صفحة الكاتب / كمال البعداني