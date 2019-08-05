شكرا لقرائتكم خبر عن قوات أمنية تبدأ أول تحرك عملي لحماية أبناء ”الشمال” ومحلاتهم التجارية في عدن وهذا هو الضابط الذي... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأت قوات أمنية أول تحرك لتأمين وحماية المواطنين الشماليين ومحلاتهم التجارية من أي تعسفات أو ممارسات خارجة عن النظام والقانون ومنها عمليات الترحيل القسري التي تعرض لها العشرات من ابناء المحافظات الشمالية خلال اليوميين الماضيين بعدد من مديريات العاصمة المؤقتة عدن.

ويأتي هذا التحرك بعد توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لقيادة وزارة الداخلية والتي قضت بوقف كل الممارسات الخارجة عن النظام والقانون التي ارتكبتها بعض العناصر عقب الهجوميين الارهابيين اللذان تعرضت لهما العاصمة المؤقتة عدن يوم الخميس الماضي وأودت بسقوط عشرات الشهداء والجرحى.

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وبدأت قوات أمنية مشتركة من قوات الأمن الخاصة الشرطة الدوريات وأمن الطرق، الأحد، بتنفيذ حملة أمنية لتأمين وحماية المواطنين الشماليين في عدد من مديريات العاصمة المؤقتة عدن من عمليات الترحيل القسري والاعتداء على ممتلكاتهم وذلك عملا بتوجيهات قيادة وزارة الداخلية.

وانتشرت قوات من الأمن الخاصة بقيادة العميد الركن ناصر سريع العنبوري وشرطة الدوريات وأمن الطرق بقيادة العقيد لبيب العبد في عدد من شوارع مديريات عدن، مطمئنين المواطنين الشماليين بحمايتهم من أي أعمال خارجة عن النظام والقانون، داعين اياهم إلى ممارسة اعمالهم وحياتهم الطبيعية.

وعبر مواطنون عن بالغ امتنانهم لدور الأجهزة الأمنية في حمياتهم والوقوف إلى جانبهم.

وكانت قوات الحزام الأمني وقوات الدعم والاسناد نفت نفيا قاطعا وقوفها وراء عمليات الترحيل او ما يتعرض له أبناء المحافظات الشمالية في عدن ونشرت أرقام عملياتها وطالبت المواطنين بالاتصال بها في حال حدوث أي اعتداء.