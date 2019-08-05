شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدشن مشروع كسوة وهدايا العيد لـ 15,000 طفلا يمنيا في تسع محافظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الاثنين، بمحافظة مأرب والجوف والمهرة، مشروع "كساء فرحتكم فرحتنا2"، لعيد الأضحى والذي تنفذه مؤسسة صلة للتنمية.

ويستهدف المشروع السعودي 15,000 طفلا يمنيا في تسع محافظات (الضالع، لحج، الحديدة، الجوف، حضرموت، عدن، مأرب، سقطرى، المهرة).

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وحضر فعالية التدشين في محافظة المهرة مدير مركز الملك سلمان للإغاثة بالمحافظة الأستاذ / عبدالله مساعد العنقري وممثل السلطة المحلية بالمحافظة الأخ : مختار محمد الجعفري وكيل أول محافظة المهرة، وعدد من مدراء الإدارات المحلية ومندوبي الشريك المنفذ مؤسسة صلة للتنمية.

كما حضر فعالية التدشين في محافظة مأرب والجوف ممثلي السلطة المحلية ومندوبي الشريك المنفذ.

وقال مندوب مؤسسة صلة للتنمية الشريك المنفذ ، الأستاذ سالم بامسلم، إن المشروع يهدف إلى تخفيف معاناة الأسر الفقيرة والنازحة والمتضررة من الأحداث، وإدخال الفرحة عليها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأوضح د. محمد باهيثم مندوب مؤسسة صلة بمحافظة مارب والجوف ، أن المشروع يستهدف 15000 طفلا وطفلة، في تسع محافظات يمنية.

وذكر أن المشروع يتضمن توزيع كسوة العيد وهدايا وألعاب عيدية للأطفال.

من جهته شكر وكيل أول محافظة المهرة، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على هذه اللفتة والإنسانية وحضور المركز بهذا الكساء في كل بيت نازح وفقير و متضرر.