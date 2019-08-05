إب.. مقتل مواطن برصاص مسلح في يريم

قتل مواطن برصاص مسلح في مديرية يريم، شمال محافظة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن المواطن " شمسان علي صالح"، قتل برصاص المدعو "س ع ص م" في خلاف شخصي نشب بينهما.

وأشارت المصادر إلى أنه تم القاء القبض على الجاني بعد ساعات من ارتكاب الجريمة.



وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسلطات الحوثيين، جرائم جنائية وانتهاكات أمنية شبة يومية، مع انتشار واسع للسلاح والعصابات المسلحة.

