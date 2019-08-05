شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : مسؤول اماراتي كبير يعلن يجب القضاء على الرئيس هادي وانفصال جنوب اليمن والشرعية تخرج عن صمتها وترد بقوة (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال نائب رئيس شرطة دبي ، ضاحي خلفان، ان العلاج الحقيقي لاستقلال الجنوب هو انهاء شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي ، مشيرا الى التفريط في استقلال الجنوب تفريط في الامن القومي العربي والخليجي.

واضاف “خلفان” في سلسلة تغريدات على تويتر :انتهاء الحكومة الشرعية اليمنية يهيئ قادة الجنوب للإعلان بعودة بلادهم الى ما كانت عليه جمهورية مستقلة ذات سيادة انفصالها عن الشمال...ويتم الاعتراف بعودة الروح الجنوبية الى الجنوب العربي.

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وآثارت تغريدات خلفان موجة ردود رسمية يمنية ، حيث رد مختار الرحبي، مستشار وزير الإعلام في الحكومة الشرعية، عليه بالقول : كما تقومون الان بدعم انفصال اليمن سيأتي من يدعم انفصال دبي وباقي المشيخات عن دولة الإمارات.

من جهته، وجه رئيس قطاع التلفزيون اليمني جميل عزالدين سؤال لضاحي خلفان "وهل استئذنت مولاك علي خامنئي في طهران قبل أن تكتب".

وقال المستشار في الخارجية اليمنية انيس منصور " الكل شاهد تغريدات ضاحي خلفان وهي تغريدات رسمية وموقف رسمي بينما شرعيتنا صامت تتواصل مع ضباط اللجنة الخاصة ايش يعملوا وبيكتفوا بالتواصل مع وزير الاعلامي لكتابة تغريدات انشائية مع المراجعة والتعديل والنقاش أقصى ما يمكن عمله".

واضاف منصور "رئيس الوزراء مستحي من ريم الهاشمي وناطق الحكومة سلبي ضعيف".

وتساءل وزير الدولة امين العاصمة عبدالغني جميل متهكما "‏سؤال للنحويين..خلفان.. ايش مفرده؟"

وانسحبت 75% من القوات الإماراتية من اليمن حسب “اسوشيتد برس” بين يونيو ويوليو الجاري، لكن أبوظبي تقول إن لديها 90 ألف مقاتل في جنوب اليمن عادة ما تستخدمهم من أجل أهدافها بحسب مراقبين، وهم من الميليشيات الانفصالية التي تدعو لانفصال جنوب اليمن.