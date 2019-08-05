محافظ صنعاء يتفقد رجال الجيش في الخطوط الأمامية بجبهة حريب نهم

تفقد محافظ محافظة صنعاء اللواء عبدالقوي شريف، اليوم ، ابطال الجيش الوطني في الخطوط الامامية بقطاع حريب نهم شرقي صنعاء.

واستمع محافظ صنعاء من قائد اللواء ١٢٥ مشاة العميد الركن محسن الحرملي، بوادي سمح و جبل الأذان- وقرن الذياب التابعة لحريب نهم ،الى شرح عن الأوضاع العسكرية ومستجدات المواجهات مع مليشيا الحوثي المتمردة.

وثمن المحافظ تضحيات وشجاعة أبطال الجيش الوطني في سبيل الدفاع عن الجمهورية..ناقلاً للضباط وافراد اللواء تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية..مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بدعم الجيش المتواصل حتى استرجاع كافة شبر على تراب هذا الوطن.

من جانبه أكد قائد القطاع العميد الركن محسن الحرملي، على المعنويات العالية التي يتمتع بها منتسبي الجيش الوطني، لمواصلة معركة تحرير اليمن من المليشيا الانقلابية.