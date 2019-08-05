الشباب والرياضة يختتم فعاليات المراكز الصيفية في الجوف

أكد محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي حرص ودعم السلطة المحلية للعملية التعليمية في المحافظة بكل الوسائل المتاحة لبناء جيل متعلم ينهض بالمحافظة الى الصدارة..مثمناً دور القائمين على المراكز الصيفية والعملية التعليمية في المحافظة. جاء ذلك خلال اختتام مكتب الشباب والرياضة بمحافظة الجوف، اليوم الاثنين، انشطة وفعاليات المراكز الصيفية بالمحافظة. من جانبه اوضح مدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة حسن هذلول ،بأن هذه الأنشطة تأتي في إطار رعاية الشباب و تشجيعهم وتجسيد مفاهيم الولاء الوطني وتعزيز قيم الجمهورية و الدولة المدنية الاتحادية الحديثة.

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