رئيس الحكومة يعزي نظيره المصري بضحايا "المنيل"

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم ، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، عزاه فيها بضحايا حادث "المنيل" الذى وقع مساء أمس الأحد، أمام معهد الأورام.

وبحسب وكالة "سبأ" عبر رئيس الوزراء عن أحر التعازي وصادق المواساة باسمه ونيابة عن الحكومة والشعب اليمني، للقيادة والحكومة والشعب المصري وذوي الضحايا بهذا المصاب الجلل.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويجنب مصر وشعبها الشقيق كل مكروه.