الأجهزة الأمنية في تعز تلقي القبض على أخطر المطلوبين بالمحافظة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز من إلقاء القبض على أحد أخطر المطلوبين أمنيا، في عملية خاطفة نفذتها ، مساء أمس الأحد.
وأكد مصدر أمني رفيع بشرطة محافظة تعز, بأن الأجهزة الأمنية تمكنت في ساعة متأخرة من مساء الأحد من إلقاء القبض على المدعو( أ. ع . م )المصنف في قوائم الإرهاب الدولية والمطلوب أمنيا في العديد من الحوادث الإرهابية.
وأوضح المصدر الأمني , بأن القبض عليه جاء بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة من الأجهزة الأمنية بالمحافظة ، حيث تم تحديد المكان الذي يتواجد فيه المطلوب أمنيا قبل مداهمته في خطة أمنية محكمة.
ودعت شرطة محافظة تعز, جميع المواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي فعل يهدد الأمن وأي تحركات مشبوهة من عناصر خارجة عن النظام والقانون.
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