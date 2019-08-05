جميح متسائلاً: لماذا لم يحدث غضب عندما قُتل قادة جنوبيين مثلما حدث لمقتل "ابو اليمامة"؟

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تساءل السياسي اليمني محمد جميح " عن الغضب الذي حدث لمقتل البطل "ابو اليمامة" ولم يحدث لمقتل قيادات جنوبية اخرى؟. وقال السياسي اليمني محمد جميح ,متسائلاً :"لماذا- عندما قُتل أبطال الجنوب مثل جعفر واليافعي وطماح والزنداني-لم يحدث الغضب ذاته الذي حدث لمقتل البطل "أبو اليمامة"؟. شاهد أيضاً: Advertisements واضاف :"هل هناك من حاول تسييس دم المرحوم لأغراض سياسية؟. واختتم :" لا أتحدث عن البسطاء الذين اندفعوا بعاطفة وغضب حقيقي لمقتله، ولكن عن أصحاب الحسابات الذين يستثمرون في بنك الدم".

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