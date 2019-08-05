الامارات تنقل جرحى الهجمات الارهابية في عدن للعلاج في الخارج

نقلت دولة الإمارات العربية المتحدة مساء اليوم جرحى الأحداث الإرهابية الدامية التي ضربت عدن الخميس الماضي (تفجير مركز شرطة الشيخ عثمان، تفجير عرض عسكري باللواء الأول دعم وإسناد بمعسكر الجلاء) لتلقي العلاج في الخارج.

وبلغ عدد الجرحى الذين تم نقلهم للعلاج في مصر 15 جريح و 13 مرافق وتمت الترتيبات لنقلهم بشكل عاجل نظراً للوضع الصحي الحرج لبعض الجرحى جراء إصابتهم في التفجيرات الإرهابية.

وعبّر الجرحى عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على سرعة نقلهم للعلاج في مصر مؤكدين أنهم سيعودون لمواصلة المشوار الذي بدأه قائدهم الشهيد منير اليافعي أبو اليمامة في مكافحة الإرهاب.

وشهدت عدن الخميس الماضي تفجيرين ارهابيين أحدهما في شرطة الشيخ عثمان والآخر في معسكر الجلاء بالبريقة وراح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى.