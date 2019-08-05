مليشيا الحوثي تصادر مساعدات مخصصة لمرضى سوء التغذية في اب

كشفت مصادر طبية في محافظة إب، وسط البلاد، عن مصادرة مليشيات الحوثي، أموالاً طائلة من مخصصات مرضى سوء التغذية المقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".

وأفادت المصادر أن مكتب الصحة بالمحافظة، صادر مخصصات عدة أشهر من الدعم التي تقدمه منظمة اليونيسيف لمرضى سوء التغذية، قبل أن يتم كشف الأمر عبر مستشفى الأمومة والطفولة.

وأضافت، إن إدارة سوء التغذية بمكتب الصحة بالمحافظة، اختلست مخصصات عدة أشهر من بدل التغذية اليومي الذي تصرفه "اليونيسيف" للمرضى والمقدر بخمسة آلاف ريال كحد أدنى لكل مريض.

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وأكدت المصادر أن عملية السرقة لمخصصات المرضى، كُشفت بعد علم إدارة مستشفى الأمومة والطفولة التي تستقبل عشرات المرضى، بوجود منح مالية للمرضى، وإيقافها بعد ذلك تقديم وجبات غذائية كانت تقدمها للمرضى، الأمر الذي أدى إلى احتجاجات من قبل المرضى، لتتدخل على إثره إدارة سوء التغذية بمكتب الصحة وتصرف المخصصات للمرضى.

وأشارت إلى أن عملية النهب لمخصصات المرضى تمت بتماهٍ من قبل القائمين على المنظمة في المحافظة الذين تربطهم علاقات شخصية مع موظفين في مكتب الصحة.

وترافق عمليات الإغاثة الإنسانية التي تقدمها منظمات دولية للمتضررين من الحرب في محافظة إب، عمليات فساد كبيرة ومصادرة بعضها من قبل قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية التي تسيطر على المحافظة.