تخرج الدفعة الاولى من كتيبة المهام الخاصة في المهرة

تخرجت اليوم الاثنين الدفعة الاولى من كتيبة المهام الخاصة بحضور محافظ المحافظة ، الشيخ راجح باكريت.

وأشاد باكريت في الحفل بالجاهزية العسكرية والمهارات القتالية للدفعة المتخرجة .. مشدداً على ضرورة حرص الجميع على تطبيق كافة المبادئ والتعاليم والاخلاقيات التي تعلموها خلال فترة التدريب في اعمالهم ومهامهم على ارض الواقع.

وأشار إلى أن العمل العسكري والأمني وقبل ان يكون مهارات وشجاعة واستبسال، هو ايضا قيم وثوابت وتطبيق للأنظمة والقوانين .. معبراً عن بالغ شكره وتقديره للقيادة السياسية الرئيس هادي، وللتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ، على ما قدموه ويقدموه من دعم لامحدود للمهرة وسلطتها المحلية وكافة ابناءها.

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من جانبه قال قائد كتيبة المهام الخاصة العقيد فائز المنتصر ، أن هذه الكتيبة تمثل اضافة نوعية لكافة الأجهزة الأمنية بالمحافظة .. لافتاً إلى أن هذه الكتيبة ستعمل بسط سلطة الدولة وتعزيز تواجدها في المحافظة ، وستكون بمثابة السياج المنيع للمهرة خصوصا والوطن بشكل عام.

تخلل الحفل الذي بدء بالسلام الجمهوري ، عدد من العروض العسكرية والحركات القتالية التي قدمها الخريجون ، وكذا تكريم محافظ المحافظة وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية التي ساهمت في تدريب وتعليم هذه الدفعة.

حضر الحفل ، نائب قائد قوات شرطة الدوريات وأمن الطرق بالجمهورية العميد محمد مبارك باكريت ، ووكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويض الجعفري ، وقائد محور الغيضة قائد اللواء ١٢٣ مشاه العميد الركن عبدالله منصور ، وقائد اللواء ١٣٧ العميد الركن محمد القاضي ، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية في المحافظة.