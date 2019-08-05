مركز الملك سلمان يدشن مشروع كسوة وهدايا العيد لـ 15,000 طفل في 9 محافظات

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الاثنين، بمحافظة مأرب والجوف والمهرة، مشروع (كساء فرحتكم فرحتنا2)لعيد الأضحى والذي تنفذه مؤسسة صلة للتنمية.

ويستهدف المشروع الذي يتضمن توزيع كسوة العيد وهدايا وألعاب عيدية لـ 15,000 طفلاً يمنياً في محافظات (الضالع، لحج، الحديدة، الجوف، حضرموت، عدن، مأرب، سقطرى، المهرة).

واوضح مندوب مؤسسة صلة للتنمية الشريك المنفذ للمشروع بسالم بامسلم، إن المشروع يهدف إلى تخفيف معاناة الأسر الفقيرة والنازحة والمتضررة من الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي المتمردة وإدخال الفرحة عليها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.