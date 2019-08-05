قال الناطق باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية بالجيش الوطني، هشام الجابري، إن محافظ حضرموت اللواء القائد فرج سالمين البحسني كان له دور كبير في عملية التحرير بحضرموت.
حيث أكد الجابري في تصريحات خاصة بأن القائد البحسني عمل لاعاده تشكيل قيادة المنطقة العسكرية الثانية من جديد واعاد بناء القوة على الأساس العسكرية وأنشئت الألوية والوحدات والشعب واعاده بناء للقيادة المنطقة العسكرية الثانية بعد تخريب كامل لأنيتها والمقار كافة.
وأضاف في تصريحاته الخاصة: كان أحد أسباب القائد البحسني استعاده القيادة بناءها خلال أشهر قليله وهو ما عزز نجاح تلك القوة وفرض قوة على الأرض وانتشار.
وقال الجابري: أصبح اليوم القائد البحسني محافظ لحضرموت وكان التحدي الصعب ومنذو توليه في ظل الظروف الصعبه التي تعيشها البلاد إلا أنه عمل بشكل كبير في حل الكثير من الملفات وافتتاح العديد من المشاريع الحيويه في حضرموت وما هيئ تلك الضروف هي وجود أمن واستقرار.
كانت هذه تفاصيل خبر «الجابري»: "البحسني" عمل بشكل كبير في حل الكثير من الملفات رغم ظروف البلاد الصعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.