«الجابري»: "البحسني" عمل بشكل كبير في حل الكثير من الملفات رغم ظروف البلاد الصعبة

قال الناطق باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية بالجيش الوطني، هشام الجابري، إن محافظ حضرموت اللواء القائد فرج سالمين البحسني كان له دور كبير في عملية التحرير بحضرموت.

حيث أكد الجابري في تصريحات خاصة بأن القائد البحسني عمل لاعاده تشكيل قيادة المنطقة العسكرية الثانية من جديد واعاد بناء القوة على الأساس العسكرية وأنشئت الألوية والوحدات والشعب واعاده بناء للقيادة المنطقة العسكرية الثانية بعد تخريب كامل لأنيتها والمقار كافة.

وأضاف في تصريحاته الخاصة: كان أحد أسباب القائد البحسني استعاده القيادة بناءها خلال أشهر قليله وهو ما عزز نجاح تلك القوة وفرض قوة على الأرض وانتشار.

وقال الجابري: أصبح اليوم القائد البحسني محافظ لحضرموت وكان التحدي الصعب ومنذو توليه في ظل الظروف الصعبه التي تعيشها البلاد إلا أنه عمل بشكل كبير في حل الكثير من الملفات وافتتاح العديد من المشاريع الحيويه في حضرموت وما هيئ تلك الضروف هي وجود أمن واستقرار.