حصري.. إخوان تعز يقومون بإرهاب المجتمع في مساجد المدينة

تعرض الناشط الحقوقي الدكتور عبدالحليم الشميري رئيس اللجنة التنظيمية لساحة الحقوق والحرب، لمحاولة اعتداء وتكفير في جامع عمار بن ياسر عقب صلاة العشاء ولولا تدخل المصلين لكان الشميري مفارقاً للحياة واما في غرفة الانعاش في احدى مستشفيات تعز من قبل جماعة متطرفة تتبع الشيخ عبدالله أحمد علي.

وذكر الناشطون المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت في ساحة الحقوق والحريات، إن "ما تعرض له رئيس اللجنة التنظيمية في ساحة الحقوق يعد امر في غاية الخطورة ،تتطلب من الجميع مراجعة العلاقه بجماعة التطرف التي تتخذ من المنابر والمساجد مساحة لصناعة الارهاب الفكري ضد المواطنين".

وأضافوا لـ"الخليج 365" الامر تطور لمحاولة الاعتداء عليه وهو يؤدي صلاته من متطرف تملك ميكرفون المسجد للتحريض والتوظيف السياسي الرخيص ،زاد الامر حدة مع انطفاء الانوار بالمسجد التي لم تكن مصادفة.

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المجعشي تم استهدافه بعبارات تحريض ضده ووسمه بالعلماني والمعادي لدين التطرف وهو خاشعا بين يدي ربه يؤدي صلواته في نفس المسجد.

ويقول الناشطون "فقط لان الرجل رفض تهييج المصلين وشحنهم بخطاب زائف ضد فلم عشر أيام قبل الزفة بقصد تحفيز المصلين للتوقيع لمنع عرضه وكذا اغلاق منتزة التعاون بالمسبح وتحويله الى استثمار لحماعة سياسية".

وبين الناشطون أنه "خطاب تحريض ضد مصل ومحاولة الاعتداء عليه وافتعال فوضى مصحوبة بارعاب الظلام كلها تحكي قصة مصل كاد يفقد حياته وهو بين يدي ربه، ولولا لطف الله لراح المصلي عبدالحليم شهيدا في سبيل فلم عشرة ايام قبل الزفة ".