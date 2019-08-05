الاسوشيتد برس تكشف فساد ضخم بين مليشيا الحوثي وموظفي الامم المتحدة

في تحقيق تجرية وكالة "أسوشییتد برس" الأمیركیة، كشفت عن فساد ضخم بين مليشيا الحوثي وموظفين في الامم المتحدة.

ویبحث التحقيق في سماح أحد موظفي الامم المتحدة لقیادي حوثي بالتنقل في مركبات تابعة للمنظمة ما یقیھ الضربات الجویة المحتملة من قبل قوات التحالف العربي.

وبحسب الوكالة فإن أكثر من عشرة من عمال الإغاثة التابعین للأمم المتحد في الیمن، متھمون بالكسب غیر المشروع من خلال التعاون مع المتحاربین من جمیع الأطراف لإثراء أنفسھم من المواد الغذائیة والأدویة والوقود

والأموال المتبرع بھا دولیا.

وتكشف الوكالة وثائق تحقیق داخلیة للأمم المتحدة كما نقلت الوكالة عن ثمانیة عمال إغاثة ومسؤولین حكومیین سابقین، أن أشخاصاً غیر مؤھلین قد تم توظیفھم في وظائف ذات رواتب عالیة وتم إیداع مئات الآلاف من الدولارات في حسابات مصرفیة شخصیة للعاملین، والموافقة على ابرام عشرات العقود المشبوھة دون توفر المستندات المناسبة، وفقدان أطنان الأدویة والوقود المتبرع به.