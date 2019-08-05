عطية يطلع على أوضاع الحجاج في عدد من مواقع اقامتهم بمكة المكرمة

إطلع وزير الاوقاف والارشاد الدكتور احمد عطية ، اليوم ، على أحوال وأوضاع الحجاج اليمنيين في مواقع إقامتهم في عدد من فنادق مكة المكرمة .

وتعرف الوزير عطية في جولته من القائمين على الوكالات الناقلة على طبيعة ومستوى ونوعية الخدمات الفندقية المقدمة للحجاج سواء من حيث التسكين او التنقل ومدى مطابقتها مع الشروط المحددة من قبل الوزارة بهدف راحة الحاج وتأمين احتياجاته ورعايته وفي مقدمتها الجانب الصحي.

واستمع الوزير ومعه وكيل الوزارة المساعد لقطاع الحج والعمرة طارق القرشي ، من الحجاج ،الى مستوى ما يلمسونه ويعايشونه من الخدمات ومدى تلبيتها لاحتياجاتهم..متمنيا لهم اقامة سعيدة والعودة الى أهاليهم سالمين غانمين..مبديا استعداد قيادة الوزارة لمعالجة أي إخلال يعكر صفو أجواء الحجاج.