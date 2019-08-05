قيادي في الحراك الجنوبي يكشف حقيقة الأحداث الجارية في عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

أكد مصدر مسؤول في الحراك الجنوبي بمحافظة عدن إن المرتزقة قاموا خلال الايام الماضية بطرد أكثر من ألف مواطن بينهم نساء وأطفال من أبناء المحافظات الشمالية من محافظة عدن.

واشار حسين زيد بن يحيى القيادي في ” الحراك الجنوبي ” منسق ملتقى التصالح والتسامح الى الممارسات الوحشية التي يقوم بها مرتزقة الاحتلال الاماراتي في عدن ضد أبناء المحافظات الشمالية وطردهم من المحافظة بصورة مسيئة ومعاملتهم معاملة همجية.. مؤكداً في تصريحة لسبتمبر نت إن هذه الممارسات التي يقوم بها المرتزقة تتم تحت نظر وبتوجيهات من الاحتلال الاماراتي ومن حكومة هادي غير الشرعية.

واوضح أن قبائل طوق عدن من الصبيحة وأبين يرفضون هذه الأعمال المشينة ويعتبرونها مخالفة للشرع ولأخلاق اليمنيين وقيمهم وتقاليدهم وأعرافهم القبلية وتستهدف اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي الواحد”.

وتابع بن يحيى قائلا” إن هذه الأعمال تكشف حقيق العدوان السعودي الاماراتي الذي يريد بث ثقافة الكراهية والحقد بين أبناء الشعب اليمني الواحد ونقلها بعد ذلك الى مكونات المنطقة الواحدة وهو ما جرى أمس واليوم عندما قام أبناء منطقة العريش في خور مكسر بعدن بتهجير وطرد أبناء الضالع ويافع من العريش”.

وأكد بن يحيى أنه” بنفس القدر الذي نرفض فيه ثقافة الكراهية والحقد بين أبناء المحافظات الشمالية والجنوبية فإننا نرفض تأليب الرأي العام في المحافظات الجنوبية المحتلة ضد أبناء يافع والضالع وضد أي منطقة يمنية أخرى لأن المسيء يسيء الى نفسه وليس الى منطقته”.