«هشام الجابري» يكشف لــ "الخليج 365" دور القوات الإماراتية في تعزيز الأمن والاستقرار بالمكلا

كشف الناطق باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية بالجيش الوطني، هشام الجابري، أن دور الإمارات العربية المتحده كان دور المشاركة والإسناد والدعم في تحرير مديريات ساحل حضرموت.

وأضاف "الجابري" في تصريحات خاصة بأن القوات الاماراتية شاركت في تحرير المكلا بجانب قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية بعد ضرب جوي أوكار الإرهاب في المكلا.

وأضاف في تصريحاته: استمر الدعم الإماراتي الذي ساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المكلا وساهمت القوات الإماراتية في جهود مكافحة الإرهاب في مديريات الساحل وأيضا بدعم لوجستي كبير ساهمت قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية في حفظ الأمن بالمكلا وايضا ملاحقه فلول الإرهاب خارج المكلا

وقال الجابري باسناد ودعم وغطاء جوي امارتي تم شن ثلاث عمليات ضد التنظيمات الإرهابية غربي المكلا ساهمت بشكل كبير في استتباب للأمن

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وكانت هناك عملية لاستهدف معقل محصن لتنظيم واحد معسكراتهم في وادي المسيني وأطلقت عملية الفيصل التي ساهمت القوات الاماراتيه فيها بشكل أكبر.

وأكمل حدثه: بعدها نفذت عمليه الجبال السود وايضا القبضه الحديده وايضا ضمن عمليات مكافحة الإرهاب التي كانت ضربات موجعه لتنظيم القاعدة في اليمن

وقال إن الجهد الإماراتي كان أكبر وهو ما حقق نجاح كبير في أن أصبحت المكلا امنه مستقرة خلال ثلاث سنوات كامله ما بعد التحرير.