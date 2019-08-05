توضيح للرأي العام من مؤسسة المياه بخصوص سيارات فك الانسداد

أصدرت مؤسسة المياه ساحل حضرموت توضيح بخصوص سيارات فك الانسداد.

حيث قال بخصوص سيارات فك الانسداد الخاصة بمؤسسة المياه ساحل حضرموت التي استلمتها ادارة المؤسسة مؤخرا بدعم من السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة اللواء الركن فرج سالمين البحسني والتي بلغت قيمتها ٤٤٠ الف دولار.

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أولا: مؤسسة المياه تمتلك سيارات قديمة في الخدمة ومتهالكة منذ العام ٢٠٠٥ وبعضها قد خرج عن الخدمة كونها تعمل اكثر من ١٤ عام وهي بحاجة لهذه السيارات الخاصة بفك الانسدادات في خطوط المجاري منذ فترة وقد طلبنا من السلطة قبل عامين توفيرها لنا وتجاوبت السلطة مع ادارة المؤسسة لخدمة المواطنين.

ثانيا: هذا النوع من سيارات لا تاتي جاهزة وانما يتم تصنيعها وتجميعها حسب الطلب بمواصفات خاصة تستغرق فترة تجميعها وتجهيزها اكثر من ثلاثة اشهر وهناك انواع اغلى من هذا السعر بكثير وتم اختيار هذا النوع باشراف مهندسي المؤسسة وسعرها معقول وامكانيات السلطة المحلية.

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ثالثا: تم انزال مناقصة عامة لتوريد هذه السيارات وفق المعايير والقوانين السارية في الجمهورية

وللعلم هناك مواصفات خاصة واجهزة وتركيبات ومضخات بمواصفات ممتازة تم وضعها منها نوع المضخة صناعة ايطالية سمك الانبوب للضخ ونوعيته مقاوم للضغوطات ويتحمل ضغط يصل الى ١٠٠ بار يستعمل خصيصا لهذا الغرض.

رابعا: ادارة المؤسسة ومن خلال مهندسيها المختصين حرصت كثيرا على ان تكون السيارات نوعية ممتازة لكي تخدم اكثر ولا تتهالك بسرعة وقد انتظرنا طويلا لكي يتم اعتماد هذا الدعم من قبل السلطة المحلية شاكرين لهم ذلك.

ولهذا فان ادارة مؤسسة المياه تؤكد للراي العام انها تعمل تحت مظلة السلطة المحلية وليس عندها حرج في اظهار دعم السلطة المحلية وهي من نشرت تكلفة هذه السيارات وعلى ثقة تامة مما تعمل واصحاب الاختصاص تعرف تكاليف مثل هذا النوع من السيارات وبكل شفافية تضع المواطن امام الجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية التي شملت شتى المجالات، الكهرباء والمياه والصحة والتعليم وكافة مناحي الحياة.

ادارة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ساحل حضرموت.