ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الإثنين الموافق 5 أغسطس/ آب، 2019 وهي كالتالي: بمشاركة الفنان أحمد فتحي.. افتتاح معرض قافلة الفن التشكيلي اليمني بالقاهرة

https://www.alyamanalaraby. com/409318 انطلاق الحملة العلاجية لمرضى القلب بوادي وصحراء حضرموت توزيع منحة الأرز الصينية بساحل حضرموت الهلال الإماراتي يوزع مساعدات للمتضررين من السيول بمرخة شبوة صحيفة: الأطفال والنساء هدف أساسي لعملية السلام التي تشارك فيها الإمارات باليمن تفاصيل تراجع مليشيا إيران الحوثية في الصفراء بصعدة حجة: استشهاد طفلة في قرية الدير بحيران بمقذوف مليشيا إيران الحوثية خارطة الاشتباكات العسكرية في الحديدة وخروقات المليشيا صحيفة: الحوثيون يهربون مخطوطات تاريخية إلى ملالي إيران Advertisements مليشيا ايران الحوثية تجبر أكثر من 2000 طفل على البيعة للولاية الإيرانية طائرة إماراتية تقل شحنة أدوية تصل إلى مطار عدن "الصحة السعودية": لا حالات وبائية بين الحجاج الجابري: الإمارات نجحت بإعادة الأمن لليمن ولهذا أساء الإخوان لها تساؤلات مليئة بالوجع والقهر يُقدمها طفل أصم أبكم وبترت المليشيا ساقه الحوثي يرتكب 11 ألف انتهاك في حجة عاجل.. تحليق لطيران التحالف في أجواء صنعاء الإمارات تغيث شبوة بـ 64 طن أغذية ومخيمات إيواء رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بحوف يدشن المساعدات الغدائية عاجل.. اعتراض طائرتين حوثيتين مسيرتين باتجاه خميس مشيط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.