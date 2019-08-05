عاجل.. اعتراض طائرتين حوثيتين مسيرتين باتجاه خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية اعتراض دفاعاته الجوية طائرتين حوثيتين مسيرتين أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط. لتفاصيل أوفى تابعونا لاحقا.

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