رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بحوف يدشن المساعدات الغدائية

دشن رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي بمديرية حوف سعيد علي مصدع، اليوم، عملية توزيع المساعدات الغذائية المقدمة من قبل منظمة الغذاء العالمي المرحلة السادسة الأسر الأشد فقرا والنازجين من الحرب. ويبلغ عدد الحالات المستهدفة في مديرية حوف (200) حالة فقيرة ويتم تسليم المساعدات بصورة منتظمة وسهلة ودون تعقيدات بحضور مندوبي المنظمة والموزعين.

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