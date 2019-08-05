الحوثي يرتكب 11 ألف انتهاك في حجة

اتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أمس الأحد الميليشيا الحوثية بارتكاب 11384 انتهاكاً لحقوق الإنسان في مناطق قبائل حجور بمحافظة حجة خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) حتى أبريل (نيسان) 2019.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، قال رئيس الشبكة المحامي محمد العمدة إن "الانتهاكات تنوعت بين القتل العمد، والاعتداءات الجسدية، والاعتقالات، والاختطاف والإخفاء القسري، وعمليات التهجير والنزوح القسري، إضافة إلى عمليات تدمير المنازل والممتلكات الخاصة، وانتهاكات حقوق الطفل وحق التعليم، وتفجير وقصف ونهب المنشآت الصحية، والأعيان المدنية، والمواقع التاريخية، ومصادرة حرية الفكر، ودور العبادة وممارسة التعذيب، وسوء المعاملة، والإعدامات الميدانية، والتحرش بالنساء".

وأفاد العمدة بأن فريقه وثق 128 حالة قتل قامت بها مليشيا الحوثي بينهم 97 مدنياً، و14 امرأة، و17 طفلاً، كما أصيب 647 شخصاً، بينهم 49 طفلاً، و37 امرأة، و561 مدنيا، كما عذبت الميليشيا 25 معتقلاً من إجمالي 356 الذي جرى اعتقالهم بشكل تعسفي.

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وذكر التقرير أن 748 منزلاً تعرضت للتدمير والنهب، كما تعرضت 3996 من الممتلكات الخاصة للمواطنين من مزارع وسيارات، ومحلات تجارية ومستوصفات خاصة للتدمير والنهب.

وأشار التقرير إلى أن هناك 892 أسرة هُجرت قسرا من إجمالي 24000 نسمة من الذكور والإناث والأطفال، كما نزحت 1550 أسرة إلى مديريات مجاورة، مبيناً أن 109 مدارس أغلقت، (20) مدرسة حولتها المليشيا إلى ثكنات عسكرية.

ولفت التقرير إلى أن المساجد ومراكز تحفيظ القرآن لم تسلم من التدمير، حيث تعرض 170 مسجداً للانتهاك، اثنان منها فجرت تماماً واعتقل 5 من خطباء المساجد وهجر 50 آخرون، وبين التقرير محلات الصرافة هي الأخرى تعرضت للسطو بإجمالي 8 انتهاكات.