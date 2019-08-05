طائرة إماراتية تقل شحنة أدوية تصل إلى مطار عدن

وصلت إلى مطار عدن الدولي، الأحد، طائرة نقل إماراتية على متنها 14 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية ستوزع على مستشفيات محافظة الضالع.

وذكر ممثل الهلال الأحمر الإماراتي، علي الكعبي، أن شحنة الأدوية هذه سيتم إرسالها دعماً لمستشفيات محافظة الضالع التي تستقبل الجرحى جراء المعارك مع ميليشيا الحوثي الانقلابية في أطراف المحافظة.

ووفقاً لموقع "نيوزيمن" الإخباري، جاءت شحنة الأدوية بعد أيام من افتتاح مستشفى ميداني بمحافظة الضالع مجهز بأحدث الوسائل والمعدات الطبية وسيارات الإسعاف.

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وكثفت دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبر ذراعها الإنساني، دعم محافظة الضالع بمختلف المواد الصحية والإغاثية، منذ اشتعال الجبهات خلال الأربعة الأشهر الماضية، حيث دعمت مستشفى النصر العام بـ 655 اسطوانة أكسجين، إضافة إلى مواد ومعدات طبية على 4 مراحل.

وكما قدمت أدوية ومستلزمات طبية عبر المركز الوطني للإمداد الدوائي التابع لوزارة الصحة، ودعماً عبر منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى تسفير ما يزيد عن 60 جريحاً لتلقي العلاج في الخارج.

يذكر أن دولة الإمارات سبق وأن قدمت دعماً كبيراً في المجال الصحي تمثل في شحنات الأدوية، وكذا إنشاء وصيانة عدد من المراكز الصحية في مختلف المحافظات اليمنية المحررة.