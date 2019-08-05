خارطة الاشتباكات العسكرية في الحديدة وخروقات المليشيا

في الساحل الغربي حيث ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، واصلت ميليشيات ايران الحوثية، قصفها المستمر والهستيري، بمختلف الأسلحة، مواقع القوات المشتركة والأحياء السكنية شرق مدينة الصالح بالحديدة وعدداً من المناطق في مديريات الدريهمي وحيس ومنطقة الجبلية بمديرية التحيتا (جنوب)، دون ذكر خسائر بشرية إن وجدت.
وأحبطت القوات المشتركة، الأحد، هجوم مجاميع حوثية على مواقعها في منطقة الطوب بالجاح في مديرية بيت الفقيه (جنوب)، الذي أعقبه هجوم حوثي على مواقع الجيش مستخدمة مختلف الأسلحة.
وأكدت مصادر عسكرية، نقل عنها مركز إعلام قوات ألوية العمالقة، «استمرار ميليشيات الحوثي في حشد مزيد من القوات الإضافية؛ مقاتلين وآليات عسكرية، إلى مناطق متاخمة لمنطقة الجبلية».
وقالت إن «القوات المشتركة تمكنت، مساء الجمعة، من إسقاط طائرة استطلاع حوثية مسيرة جنوب شرقي الحديدة، كانت تحلق في سماء منطقة قضبة وتقوم برصد وتصوير مواقع القوات المشتركة، فيما تمكنت القوات المشتركة من إسقاطها».
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