حجة: استشهاد طفلة في قرية الدير بحيران بمقذوف مليشيا إيران الحوثية

استشهدت طفلة واصيب مواطن اخر جراء سقوط مقذوف حوثي أطلقته ميليشيات إيران الحوثية على قرية الدير بمديرية حيران، شمال حجة، المحاددة للسعودية.

وقال مصدر طبي، نقل عنه مركز إعلام المنطقة العسكرية الخامسة، إن «الطفلة فاطمة أحمد محمد راشد (11 عاماً)، قتلت بعد ساعات من إصابتها بشظايا المقذوف الحوثي، فيما تعرض جدها (50 عاماً) لشظايا في ساقه اليمنى».

وذكر أنه تم «نقل الحالتين فور إصابتهما إلى مستشفى الموسم الحدودي التابع للمملكة العربية السعودية، قبل أن تفارق الطفلة الحياة نتيجة حالتها الصحية الحرجة، حيث تعرضت لشظايا في الرأس».

يأتي هذا بعد أيام من إصابة مواطن آخر بسقوط مقذوف للحوثيين على قرية الدير الآهلة بالسكان.