تفاصيل تراجع مليشيا إيران الحوثية في الصفراء بصعدة

حقق الجيش الوطني بسناد من تحالف دعم الشرعية، تقدمات متسارعة في جبهات باقم والصفراء (شمال)، وكبدت الميليشيات الخسائر البشرية والمادية، وذلك بالتزامن مع مقتل طفلة وإصابة جدها في مديرية حيران بمحافظة حجة، شمال غربي صنعاء.
وسيطرت قوات الجيش الوطني، الأحد، على «مواقع الهنجر والتباب السود، وقطعت خطوط إمداد الميليشيا الانقلابية المؤدية إلى مركز مديرية باقم شمال محافظة صعدة»، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) التي نقلت عن أركان حرب اللواء الخامس العقيد محمد الباهلي، قوله إن «الجيش الوطني عثر على مخازن للصواريخ والأسلحة والذخائر كانت في أحد الخنادق على ميمنة التباب السود».
وذكر أن «العمليات أسفرت عن قتل وإصابة كثير من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، فيما لاذ البقية بالفرار».
جاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة من تحرير قوات الجيش الوطني، بإسناد من مروحيات قوات تحالف دعم الشرعية، «مرتفعات جبال الدخاس والخضاض بمديرية الصفراء».
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