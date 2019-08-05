وسط غضب شعبي .. السعودية تقصف محافظة المهرة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – المهرة

اشارت مصادر محلية في محافظة المهرة، ألى استمرار الغضب الشعبي والتنديدات المجتمعية والقبلية عقب قيام طيران العدوان السعودي بقصفه لعدد من المناطق التابعة لمحافظة المهرة.

واشارت المصادر الى قيام مروحيتين سعوديتين بقصف قرى ”العبري“ في ضواحي مدينة ”الغيظة“ على خلفية الانتفاضة الشعبية في المحافظة رفضاً للتواجد السعودي في محافظتهم البعيدة عن الصراع الجاري بين التحالف وحكومة صنعاء.

اللجنة المنظمة لاعتصام المهرة اكدت من جانبها إن الاعتداء السعودي على قرية العبري يعد دليلا دامغا على النوايا التي تضمرها القوات السعودية لكافة أبناء المهرة سوى الرافضين لتواجدها أو المحايدين من أبناء المهرة أو حتى المؤيدين لما تقوم بها.

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وكانت طائرات الأباتشي السعودية قد أطلقت ظهر السبت قذائف باتجاه مناطق سكانية في قرية العبري بالغيظة عاصمة محافظة المهرة.

كما قامت الطائرات الحربية السعودية بتحليق مكثف وأطلقت صواريخ بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان بطريقة عبثية غير مبررة.

واستنكر المواطنون هذا التمادي من قبل القوات السعودية والتي تهدف لإستعراض القوة وترهيب المواطنين والمدنيين من أبناء المهرة.