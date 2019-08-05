خمسون قتيلا وجريحا في حادث مرعب بالعاصمة فجر اليوم "صور"

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الصحة المصرية عن سقوط 17 قتيلا و32 جريحا في حريق ناتج عن حادث مروري قرب معهد الأورام في العاصمة المصرية القاهرة. وقالت مراسلة العربية، رندة أبو العزم، أن سيارة اندفعت في الاتجاه العكسي بسرعة كبيرة جدا، واصطدمت بثلاث سيارات أخرى، وهو ما أدى لاشتعال حريق ووفاة هذا العدد الكبير من الضحايا. ويقع معهد الأورام القومي في حي المنيل ويطل على النيل مباشرة، وهي منطقة تشهد كثافة مرورية كبيرة. ونفت عدة مصادر ما تردد في البداية عن وقوع انفجار داخل مقر معهد الأورام، ربما يكون مصدره أنبوبة أكسجين. Advertisements وانتقلت إلى موقع الحادث 25 سيارات إطفاء، فضلا عن فرق أمنية وأخرى من المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحادث، كما تولت النيابة العامة التحقيق. وبالتزامن، قررت وزارة الصحة المصرية إخلاء معهد الأورام ونقل المرضى إلى مستشفى المنيرة.

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