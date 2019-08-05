شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة من العيار الثقيل... العميل الايراني الذي تم طرده من عدن بطلب من السعودية يظهر اليوم في عزاء ابو اليمامه الذي اقامة الزبيدي في الامارات .."صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر موقع يمني صورة لاحد عملاء ايران اثناء مشاركته في مجلس عزاء ابو اليمامه الذي اقامة عيدروس الزبيدي في ابوظبي . Advertisements ويظهر في الصورة ابو علي الحضرمي العميل الايراني الذي تم طردة قبل سنتين من عدن ، بطلب من السعودية. وقد نشأ ابو علي الحضرمي ، واسمه الحقيقي صالح علي ، في الضاحية الجنوبية بلبنان وله علاقة وطيدة بحزب الله .

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كانت هذه تفاصيل خبر فضيحة من العيار الثقيل... العميل الايراني الذي تم طرده من عدن بطلب من السعودية يظهر اليوم في عزاء ابو اليمامه الذي اقامة الزبيدي في الامارات .."صور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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