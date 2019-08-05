شكرا لقرائتكم خبر عن الاميرة هيا بنت الحسين تنجح في اثارة جنون محمد بن راشد .. صورة صادمة وغريبة لحاكم دبي تغزو مواقع التواصل الاجتماعي ..شاهد كيف ظهر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهو بحالة غريبة .

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وفي الصورة التي رصدها موقع "صوت المغتربين" ظهر حاكم دبي وهو مستلقا على بطنه وفي حالة شرود وذهول على حد سواء .

وعلق الناشطون على الصورة بقولهم انها تعكس الحالة التي وصل اليها محمد بن راشد منذ هروب زوجته الاميرة هيا بنت الحسين .

وكانت الاميرة هيا بنت الحسين ، شقيقة ملك الاردن قد هربت خلال الاشهر الماضية الى المانيا ، وعجزت الامارات عن استعادتها .

ووصلت قضية هروب الاميرة عن زوجها حاكم دبي الى المحاكم الاروبية ، حيث بدأت اول جلسة محاكمة قبل يومين .

وظهرت الأميرة هيا اثناء ذهابها إلى المحكمة وهي ترتدي ملابس قصيرة وعليها حراسة مشددة لتأمين حياتها .