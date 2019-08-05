شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم حوثي واسع جنوب الحديدة ينتهي بمحرقة كبرى وحفر قبور جماعية (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كسرت القوات المشتركة هجوماً واسعاً وانتحارياً لمليشيا الحوثي في جنوب الحديدة.

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وكانت تعزيزات واسعة وتحركات حوثية تستهدف الجاح، بعد أيام حفر القوات المشتركة مزيداً من القبور للحوثيين في مزارع ورمال الجاح.

القوات المشتركة، ومصادرها أكدت إحباط هجوم لمجاميع وتعزيزات وجيوب المليشيات الحوثية المتمركزة في مناطق نائية حاولت التقدم من جهة مزارع الحسينية وسائلة مور صوب مزارع النخيل أعلى وادي الجاح، تزامنا مع محاولة تسلل لعناصرها صوب منطقة الطور جنوب الجاح.

وألحقت القوات المشتركة خسائر فادحة في صفوف المليشيات وتمركزاتها وخنادقها التي كانت تحت الرصد، طبقا لمصدر الإعلام العسكري، الذي أكد أن وحدات الاستطلاع في القوات المشتركة كانت ترصد استعدادات جيوب المليشيات للهجوم من لحظة الدفع بالتعزيزات القادمة، أفرادا وآليات، وتحركاتها وانتشارها على مدى أسبوع في خنادق مستحدثة شرق الجاح، الأمر الذي ضاعف من خسائرها، قتلى وجرحى، وإجبار البقية على الفرار بمجرد بدء هجومها الفاشل.

الهجوم الأخير، الفاشل، نهار الأحد 4 أغسطس 2019، جاء تتويجاً لعمليات تصعيدية واسعة استهدفت الجاح خصوصاً البوابة الجنوبية الرئيسية إلى مدينة الحديدة وخط ومنفذ الإمداد الرئيس من الجهة الداخلية بموازاة خط الساحل.

ويوم أمس الأول كثفت المليشيات القصف والاستهداف على مناطق ومواقع القوات في الجاح وقرى المرازيق ومزارع النخيل، تزامناً مع تحركات في مزارع الحسينية ومن جهة مور.

إلى هذا دفعت المليشيات بقوات كبيرة وآليات جهة الجبلية في جنوب التحيتا تزامناً مع قصف كثيف مدفعي وبمختلف الأسلحة الأحد.

مصدر ميداني كان قد أكد في وقت سابق، 25 يوليو الماضي، أن التحول مجدداً إلى زيادة وتيرة التصعيد صوب الجاح يأتي في ظل انتكاسات كبيرة حصدتها المليشيا التي فشلت في كافة المحاور في تحقيق أي تقدم أو اختراق لاستعادة أي من المواقع التي خسرتها.

في حين أكد أن التصعيد محسوب تماماً، أشار إلى الطبيعة الهستيرية المنفلتة للتصعيد الحوثي هنا وهناك والتي تعكس حالة اليأس أكثر من أي شيء آخر، مشدداً على استنزاف المليشيات التي تتلقى ضربات وخسائر موجعة على مختلف المحاور من قبل القوات المشتركة. وقال: نعدهم بالمزيد من القبور في رمال ومزارع الجاح.