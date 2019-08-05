عاجـــل : محافظة سعودية تتعرض الان لهجوم عنيف ، والرعب يجتاح المواطنين وفرق الانقاذ تنتشر بشكل طارئ .. ووسائل الإعلام السعودية تنشر صور وتفاصيل اخر التطورات ..شاهد

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عدن - ياسمين التهامي - هاجمت الديدان إحدى القرى الواقعة جنوب محافظة العارضة شرق منطقة جازان.

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وتلقت بلدية المحافظة بلاغاً من السكان على إثر مهاجمتها لمنازلهم وتسببها في إزعاجهم ومخاوفهم من انتشار الأمراض بسببها. واستنفرت الديدان معدات خمس بلديات.

ووفقاً لـ”سبق”، وباشرت معدات البلدية اليوم أعمال الرش والمكافحة، بعد تلقي البلدية لعدد من البلاغات حول ظهور نوع من الديدان في قرية أبو العصمة الواقعة على ضفاف وادي الدحن المكتظ بالأشجار والحشائش، وتم الانتقال للموقع بمساندة عدد من الفرق، وبدعم من كل من بلدية الدرب وبلدية ضمد وبلد فيفا وبلدية وادي جيزان وبلدية أبو عريش بجانب بلدية العارضة.

وتم عمل اللازم من رش للمبيدات الحشرية لمكافحتها والقضاء عليها، وأخذ عينات منها لعرضها على المختصين، بعدما تسببت في إزعاج وقلق السكان بعد مهاجمتها للمنازل.