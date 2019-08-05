شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : محافظة سعودية تتعرض الان لهجوم عنيف ، والرعب يجتاح المواطنين وفرق الانقاذ تنتشر بشكل طارئ .. ووسائل الإعلام السعودية تنشر صور وتفاصيل اخر التطورات ..شاهد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - هاجمت الديدان إحدى القرى الواقعة جنوب محافظة العارضة شرق منطقة جازان.
وتلقت بلدية المحافظة بلاغاً من السكان على إثر مهاجمتها لمنازلهم وتسببها في إزعاجهم ومخاوفهم من انتشار الأمراض بسببها. واستنفرت الديدان معدات خمس بلديات.
ووفقاً لـ”سبق”، وباشرت معدات البلدية اليوم أعمال الرش والمكافحة، بعد تلقي البلدية لعدد من البلاغات حول ظهور نوع من الديدان في قرية أبو العصمة الواقعة على ضفاف وادي الدحن المكتظ بالأشجار والحشائش، وتم الانتقال للموقع بمساندة عدد من الفرق، وبدعم من كل من بلدية الدرب وبلدية ضمد وبلد فيفا وبلدية وادي جيزان وبلدية أبو عريش بجانب بلدية العارضة.
وتم عمل اللازم من رش للمبيدات الحشرية لمكافحتها والقضاء عليها، وأخذ عينات منها لعرضها على المختصين، بعدما تسببت في إزعاج وقلق السكان بعد مهاجمتها للمنازل.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجـــل : محافظة سعودية تتعرض الان لهجوم عنيف ، والرعب يجتاح المواطنين وفرق الانقاذ تنتشر بشكل طارئ .. ووسائل الإعلام السعودية تنشر صور وتفاصيل اخر التطورات ..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.