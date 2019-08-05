شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع حملة طرد ”الشماليين”.. مدينة عدن تصحو اليوم على لوحة عملاقة.. شاهد المحتوى الذي تحمله..(صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استيقظت العاصمة عدن اليوم وبعض المحافظات المحررة على لوحات وصور تملأ شوارعها تدعو فيها إلى انعقاد المؤتمر العام الأول للمؤتمر الشعبي العام الجنوبي.

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وبالتزامن مع انتشار اللافتات والصور اليوم فقد عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجنوبي اليوم أول اجتماعاتها برئاسة المهندس احمد الميسري وقررت المضي بالتحضير للمؤتمر العام الأول للمؤتمر الشعبي الجنوبي.





سياسيون اعتبروا أن العبارات التي تضمنتها الصور واجتماع اللجنة التحضيرية يشير إلى أن هناك تحركات جادة قد بدأت من قبل مؤتمريي الجنوب للتحضير لانعقاد المؤتمر العام الأول للمؤتمر الشعبي الجنوبي.

كما أكدوا أن هذه الدعوات جاءت كرد فعلي بعد تصريح لأحد القيادات المؤتمرية الجنوبية قبل أيام أشار فيه بأن خيارات مؤتمريي الجنوب متعددة ومفتوحة في حال اتخذت بعض القيادات المؤتمرية الشمالية أية خطوات أحادية تزيد من انقسام حزب المؤتمر.



وجاء في التصريح الصحفي السابق الذي أدلى به القيادي المؤتمري حسين منصور إلى أنه من يريد اليوم توحد المؤتمر ويحرص على عودته للواجهة السياسية كحزب سياسي رائد موحد غير مقسم وبقيادة واحدة يرتضيها الجميع، عليه أن يراعي المتغيرات السياسية الجديدة، والظروف الراهنة، وأن يضع في الإعتبار المساواة بالتمثيل بين القيادات الشمالية والجنوبية مناصفة في اللجان العامة والدائمة، منوهاً على أنها تعبتر أبرز النقاط الرئيسية التي ستذيب الخلافات وتؤدي إلى توحيد المؤتمر.