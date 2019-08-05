شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف سعودي إماراتي حاد يظهر للعلن .. ومستشار بن زايد يشعل عود الثقاب ويستفز السعوديين بتصريحات جريئة ويمتدح قطر.. وهكذا كان الرد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسببت تغريدة للأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، والتي عبّر فيها عن انتقاده للإعلام الإماراتي مقابل إعلام قطر، في سجال مع الإعلامي السعودي، مدير مكتب قناة العربية السابق في الرياض خالد المطرفي.

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وكان عبد الله قال: “أقولها بكل صراحة، خطابهم الإعلامي أقوي تأثيراً في الرأي العام العربي والعالمي من خطابنا الإعلامي”.

ورد المطرفي على الأكاديمي الإماراتي بالقول: “رسالة واضحة تنتقص من إعلام الشيخ “محمد بن زايد ” وتثني على إعلام مرتزقة تميم!”.

وقام المطرفي بالإشارة إلى ولي عهد أبوظبي والحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد، في إشارة إلى رغبته للفت انتباه السلطات إلى الأكاديمي الإماراتي

ولم يفوت عبد الله فرصة الرد على المطرفي وقال: “عزيزي خالد، التغريدة تنتقد ولا تنتقص والفرق بينهما شاسع وإقحامك لسمو “محمد بن زايد” فيه تحريض لا يليق بكاتب يحترم نفسه، والثناء الذي وجدته لخطابهم الاعلامي فينم عن قصور لفهم معنى ومغزى ومحتوى التغريدة. تعليقك هذا نموذج لخطاب اعلامي يمجد الذات الذي هو أسوأ من جلد الذات”.