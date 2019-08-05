شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. انباء عن انتشار دبابات بشوارع عدن الان بعد انفجار الوضع بعدن وسقوط قتلى وجرحى.. شاهد اولى الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عاجل.. انباء عن انتشار دبابات بشوارع عدن الان بعد انفجار الوضع بعدن وسقوط قتلى وجرحى.. شاهد اولى الصور

اندلعت قبل قليل اشتباكات مسلحة بين قوة من الحزام الامني وقوة مسلحة من كتائب المحضار وسط الشيخ عثمان.

وقال شاهد عيان لصحيفة "عدن الغد" ان اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجانبين في محيط الشرطة القديم.واشار الى ان الاشتباكات خلفت جرحى .

وبحسب المصادر فقد حاولت قوة من الحزام دخول الشيخ بهدف اغلاق محلات تجارية الا ان قوة من لواء المحضار تصدت لها واشتبكت معها.

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وقال مصدر امني لصحيفة عدن الغد ان قوة الحزام انسحبت لاحقاً.ا

إلى ذلك أفادت أنباء عن انفجار الوضع وخروج دبابات من معسكر امجد خالد، ووصول تعزيزات من الصولبان.

فيما يسمع دوي انفجارات الآن بالمجلس المحلي الشيخ عثمان.